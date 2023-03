Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a organizat marti, la Beijing, o sedinta de consultare democratica, prezidata de secretarul general Xi Jinping. Reprezentantii partidelor democratice si personalitatile fara partid din China au luat cunoștința de Proiectul de reformare a instituțiilor…

- China, ”foarte ingrijorata” de evoluția conflictului din Ucraina, care ”se intensifica și chiar iese de sub control”, cheama la ”promovarea dialogului”, a declarat marți la o conferința de presa la Beijing, șeful diplomației chineze, Qin Gang.”Noi vom continua sa promovam dialogul in vederea pacii……

- Primii turiști chinezi au ajuns ieri in Thailanda, Indonezia, Cambodgia, Singapore, Emiratele Arabe Unite, Egipt și alte țari, fiind primiți cu brațele deschise, a declarat marți la Beijing, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. Incepand cu data de 6 februarie, China a reluat…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a transmis miercuri omologului din Pakistan, Arif Alvi, un mesaj de solidaritate in urma incidentului terorist grav inregistrat in aceasta țara. In numele guvernului și poporului chinez, Xi Jinping a transmis condoleanțe pentru victime și solidaritate raniților și…

- Orașul Interzis din Beijing a fost destinația preferata a chinezilor in vacanța de Sarbatoarea Primaverii. (CFP) 308 milioane de calatorii interne s-au inregistrat in cele șapte zile de vacanța de Sarbatoarea Primaverii, in creștere cu 23,1% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, a anunțat…

- In a doua parte a lunii decembrie, a avut loc la Beijing deschiderea oficiala a Conferinței anuale Global Times 2023, a carei tema a fost „China și restul lumii dupa cel de-al XX-lea Congres Național”. Un eveniment de marca și reprezentativ prin mesajele transmise.

- China spera ca OMS va face aprecieri științifice și raționale cu privire la eforturile de prevenire și control ale Chinei și va face declarații obiective și corecte, a declarat joi la Beijing, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Wang Wenbin, in replica la cerințele șefului Organizației…

- Dupa modificarea politicilor antiepidemice la sfarșitul anului 2022, refacerea ordinii economice și sociale din China s-a accelerat, fapt salutat de comunitatea internaționala și considerat o stimulare a economiei mondiale. Insa, țari reprezentate de SUA care au cerut anterior Chinei sa „renunțe la…