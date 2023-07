Tinerii români din Generația Z vor să viziteze lumea! Unde călătoresc? Tinerii din Generația Z vor sa calatoreasca in intreaga lume și sa traiasca experiențe cat mai diverse, iar unele studii arata ca mulți iși doresc sa devina travel influencers. Kiwi.com, una dintre cele mai importante companii de travel-tech, ofera informații despre locurile in care calatoresc aceștia, dar și despre cat au platit pentru biletele de avion. Compania s-a uitat la calatoriile membrilor Generației Z din Romania, Spania, Germania, Regatul Unit, Franța, Polonia, Ungaria, și Republica Ceha. Conform datelor Kiwi.com, romanii din Generația Z prefera destinațiile mai apropiate de casa, alegand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

