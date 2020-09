Tinerii recuperează: au votat în ritm dublu față de cei peste 44 de ani până la ora 19:00 Aproape 29.000 de alegatori cu varste intre 18 și 24, peste 86.000 intre 25 și 34 și și aproape 126.000 intre 35 și 44 de ani votasera in București pana la ora 19.00. Adica, in total, 241.000 de alegatori sub 44 de ani, potrivit Newsweek.ro Alegatorii de peste 44 de ani, insa, erau mai mulți: peste 202.000 intre 45 și 64 de ani și peste 124.000 - alegatorii de peste 65 de ani. Așadar, cam 326.000 de alegatori peste 44 de ani, fața de numai 241.000 de votanți sub 44 de ani. Totuși, cifrele erau mai bune fața de cele de la 15:30, cand alegatorii sub 44 de ani erau doar 155.000 iar cei de peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a venit sa voteze la ora 7:00, atunci cand s-au deschis secțiile de votare, deși PSD anunțase ca va vota la ora 10.00. Ea a susținut ca a votat „cu gandul la toti copiii, tinerii si adultii din Bucuresti" si ca „oamenii trebuie sa fie pe primul loc". Spre deosebire de acum 4 ani, Firea…

- Gabriela Firea a mers la vot inainte de ora 7.00 și a așteptat deschiderea secției de votare, deși PSD anunțase ca va vota la ora 10.00. Intrebata de ce voteaza atat de dimineața, ea a raspuns: Intotdeauna m-am trezit cu drag dimineața. Momentul a fost transmis live pe pagina de Facebook a Gabrielei…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica dimineata, ca a votat la alegerile locale cu gandul la toti copiii din Bucuresti, la toti tinerii, adultii si bunicii nostri. "Am votat dis-de-dimineata. Ma bucur ca am ajuns si de aceasta data sa fiu primul votant din aceasta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost primul alegator care a votat la secția amenajata la Colegiul Tehnic Mecanic Grivița. „Am votat cu gandul la toți copiii din București, la toți tinerii, la...

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica dimineata, ca a votat la alegerile locale cu gandul la toti copiii din Bucuresti, la toti tinerii, adultii si bunicii nostri. "Am votat dis-de-dimineata. Ma bucur ca am ajuns si de aceasta data sa fiu primul votant din aceasta…

- Gabriela Firea, lasata sa aștepte la ușa. Actulul primar și candidat la Primaria Capitalei și-a exercitat deja dreptul la vot. „Am votat cu gandul la toți copiii din București, la toți tinerii, la toți adulții, la bunicii noștri. (…) Am votat dis-de-dimineața. Ma bucur ca am ajuns și de aceasta data…

- Premierul Ludovic Orban a luat foc dupa ce majorarea pensiilor cu 40% s-a votat in Parlament. Acesta spune ca social -democrații sunt niște criminali economici care arunca Romania in aer.TOPUL ELITELOR: București, Ilfov și Timiș sunt cele mai puternice județe din Romania in fucție de cifa…