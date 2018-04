Tinerii pot interacţiona prin Erasmus+ online Erasmus+, unul dintre cele mai de succes programe UE, s-a extins si in domeniul on-line odata cu lansarea, in data de 15 martie, a platformei Erasmus+ Virtual Exchange, avand ca scop punerea in contact a cat mai multor studenti si tineri din tari europene si din vecinatatea sudica a UE. Aceasta va promova, in urmatorii doi ani, dialogul intercultural si va sprijini imbunatatirea competentelor, prin intermediul unor instrumente digitale de invatare de care vor beneficia cel putin 25.000 de tineri. Comisarul pentru educatie, cultura, tineret si sport Tibor Navracsics, a declarat: „Desi este un program… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

