Stiri pe aceeasi tema

- Oficialitațile pregatesc un nou program de finanțare adresat studenților, masteranzilor, doctoranzilor și noilor absolvenți care vor sa devina antreprenori. Astfel, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) va crea o noua linie de finanțare prin care sa faciliteze infiintarea de noi incubatoare…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului va crea o noua linie de finanțare dedicata, de aceasta data, studenților antreprenori. Inițiativa este susținuta și de societațile antreprenoriale studențești. Programul ofera posibilitatea de finanțare pentru societați comerciale nou inființate ale studenților,…

- Compania Non-Woven Global SRL, care a realizat o cifra de afaceri de 5.100 de lei in 2021 a fost selectata de catre Ministerul Economiei pentru o ”investiție viabila” in producție cu o valoare cuprinsa instre 26-45 milioane de euro. Conform termene.ro, firma este controlata de Oana Barca. Aceasta decizie…

- Una din firmele care va primi ajutor de stat are o cifra de afaceri de 5.100 ron, cu un profit de 541 ron și urmeaza sa primeasca ajutor de stat pentru a realiza o “investiție viabila” in producție cu o valoare cuprinsa intre 26-45 mil euro, spune Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR)

- „Lacomia e buna” in filmele din secolul trecut. Tinerii antreprenori din ziua de azi nu mai seamana cu Gordon Gekko, „jucat” de Michael Douglas in filmul „Wall Street” din 1987. „Nu vreau sa-mi educ copiii in cultul lacomiei și al banilor”- spune acum Gregoire Vigroux, un antreprenor francez stabilit…

- Comunicat de presa Continua progresele inregistrate in implementarea pachetului de masuri in valoare de 1,5 miliarde de euro inițiat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru sprijinirea mediului de afaceri. Pachetul a venit ca raspuns la crizele simultane cu care se confrunta Romania…

- La sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița a avut loc Conferința „Soluții de finanțare pentru afaceri de succes in 2023”. Pe parcursul celor cinci ore, conferința a fost susținuta de experții GOODWILL CONSULTING, PORSIM BLUE PROJECT și Garanti BBVA. Conferința a fost deschisa de…

- In județul Botoșani, peste 65% din populație nu are serviciu și este intreținuta intr-o forma sau alta de statul roman. In plus, din randul botoșanenilor buni de munca, peste 40.000 nici macar nu s-au obosit sa urmeze un curs de calificare sau sa-și depuna dosar pentru șomaj. Fii la curent…