- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a abandonat la scorul de 7-5, 3-1 pentru rusoaica Varvara Graceva, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Chicago, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari. Ana Bogdan (28 ani, 106 WTA) a fost nevoita sa renunte dupa o ora si 23 de minute. In primul…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Chicago, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, luni, dupa ce britanica Heather Watson a abandonat la scorul de 6-2, 1-0.

- Varvara Lepchenko (SUA, 127 WTA) a fost suspendata provizoriu pentru încalcarea regulamentului antidoping, dupa ce a fost testata pozitiv la o substanta interzisa, a anuntat, joi, Federatia Internationala de Tenis (ITF).Lepchenko (35 ani) a furnizat o proba de urina pe 12 iulie, la turneul…

- Miercuri, 25 august 2021, de la ora 12.00, pe malul Lacului Gheorgheni din Iulius Parc, dam START proiectului ”Caiacul, o cultura sportiva inovativa pentru tineret”, SMile 2 Sport, proiect sportiv destinat tinerilor, in special celor cu nevoi speciale. Pentru inceput, cațiva zeci de tineri beneficiari…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Keber s-a calificat in turul secund al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale in valoare de 2.114.989 de dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-2, pe grecoaica Maria Sakkari, intr-o partida disputata luni. Kerber, care…

- Jucatoarea elvetiana, cu origini satmarene, Timea Bacsinszky și-a anuntat, retragerea din tenis la 32 de ani. Ea a jucat de doua ori in semifinale la Roland Garros si a castigat o medalie de argint la dublu, la Jocurile Olimpice de la Rio, in 2016. Timea nu a mai jucat din septembrie 2019 si a cazut…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (98 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului WTA 250 de la Budapesta, competitie in care organizatorii ofera premii totale de 235.238 de dolari. In runda inaugurala, Ana Bogdan a invins-o, marti, 13 iulie, in doua seturi, scor 6-4, 7-5, pe americanca Varvara…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, nr. 2 WTA, a anuntat joi ca renunta sa mai participe la turneul de Grand Slam de la Wimbledon, dar va fi prezenta in schimb la Jocurile Olimpice de la Tokyo, transmite AFP. La Roland Garros, Osaka s-a retras inaintea meciului sau din turul al doilea…