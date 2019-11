Tinerii fermieri din Romania vor beneficia prin viitoarea Politica Agricola Comuna (PAC) 2021-2027 de o suma de 39,8 milioane de euro anual ca plata directa suplimentara pentru sustinerea veniturilor, potrivit lui Achim Irimescu. „Un ajutor financiar suplimentar pentru tineri in Pilonul I (plati directe) s-a stabilit pentru prima data in cadrul reformei PAC din anul 2013, respectiv un procent din plata directa pe hectar pentru perioada in 2013-2020. Romania a propus initial 25%, dar din pacate nu s-a reusit sa se ofere aceasta suma. Actualmente, tinerii in Romania primesc undeva la 20 de euro…