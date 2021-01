A doua sesiune de concesionare a terenurilor cu destinatie agricola catre tinerii fermieri a demarat luni, iar perioada de depunere a solicitarilor este 18 - 29 ianuarie 2021, a anuntat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, pe pagina sa de Facebook. "Tinerii agricultori au nevoie, mai mult ca niciodata, de sprijinul nostru pentru a dezvolta ferme performante la standarde europene. Asa cum am promis, am demarat astazi, 18 ianuarie 2021, a doua sesiune de concesionare a terenurilor cu destinatie agricola aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului (ADS), in suprafata de pana la 50 ha, catre…