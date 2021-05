Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul promoveaza un concept de actualitate, care propune colaborarea directa a unitaților de invațamant cu mediul de afaceri local și are ca obiectiv facilitarea tranziției de la educație la piața forței de munca pentru un numar de peste 800 de elevi,prin dezvoltarea unor modele de buna practica…

- In intervalul ianuarie - martie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 264 milioane de euro, in creștere cu 2,5% fața de aceeași perioada a anului anterior, anunța compania. Evoluția este determinata in continuare de o creștere a vanzarilor de echipamente, inregistrata…

- Bunuri de aproximativ 20 de milioane de lei au fost puse sub sechestru de catre Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale a CNA. Este vorba despre bunuri de provenienta ilicita care au fost indisponibilizate, saptamana trecuta, in cadrul unei cauze penale, aflate in gestiunea procurorilor.

- Suma alocata in perioada de tranzitie, 2021-2022, pentru instalarea tinerilor fermieri se ridica la 100 de milioane de euro, in conditiile in care prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020 au fost prevazute pe aceasta masura fonduri totale de 476 de milioane de euro, potrivit ministrului…

- ​Un numar de 8.610 beneficiari femei au primit finanțari totale de circa 360 de milioane de euro pentru dezvoltarea unor afaceri agricole și neagricole, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, susțint din fonduri UE, a informat luni Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale…

