Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata cifrele ȘOMAJULUI in județul Alba: Cați oameni iși cautau de munca in luna iulie Cum arata cifrele ȘOMAJULUI in județul Alba: Cați oameni iși cautau de munca in luna iulie In luna iulie 2022 rata somajului a fost de 2,7% (2,8% femei), mai mica decat rata inregistrata in luna corespunzatoare…

- Tinerii nascuți intre 1995 și 2010 sunt foarte greu de angajat. Ei bine, exista un job unde angajatorii aproape ca se roaga de studenți cu un salariu de 3.500 de lei lunar. Iata ce trebuie sa faca pentru bani, dar și de ce mulți refuza!

- Ce meserii poți practica daca ai doar 8 clase. Tot mai mulți tineri vor sa fie independenți financiar, dar unii dintre ei nu au dorit sau nu au mai putut sa continue studiile catre invațamantul liceal. In acest caz, nu este nicio problema in a deveni un bun profesionist pe viitor. Tinerii pot urma cursuri…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : ROSU Ziua/luna/anul: 02-09-2022 Ora : 11:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 02 septembrie,…

- Inscrierile se pot face online pe adresa de e mail proiect sorste.ro sau fizic la Centrul Socio Medical CumpanaPrimaria comunei Cumpana deruleaza un nou Program de pregatire profesionala pentru tineri finantat de Uniunea Europeana."Au mai ramas doar cateva locuri disponibile pentru Cursul de Competente…

- Ex-directorul Administrației de Stat a Aviației Civile, Valentin Vizant, respinge acuzațiile procurorilor, dupa perchezițiile la domiciliul și susține ca dosarul in care este vizat (spalare de bani, n.r.) este pornit la comanda.

- In timp ce la noi se spune peste tot ca alcoolul dauneaza grav sanatații, in Japonia autoritațile duc munca de convingere cu tinerii ca sa-i determine sa consume mai mult alcool. Noi am zice ca-i invața la rau, japonezii zic ca așa stimuleaza economia. Guvernul de la Tokyo, care vrea sa redreseze situația…

- Cinci judete din vestul tarii se afla sub cod rosu de canicula, anunta meteorologii care avertizeaza ca temperaturile vor ajunge la 42 de grade la umbra. Nici restul tarii nu sta cu mult mai bine.