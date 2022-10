Tinerii din Târgu Jiu, consiliați să devină voluntari Activitatea de voluntariat este promovata in randul tinerilor din Targu Jiu. Asociația pentru Democrație Educație Respect deruleaza pana in luna decembrie proiectul „Voluntar in Targu Jiu”. Scopul proiectului il constituie promovarea voluntariatului in municipiul Targu Jiu in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 14–35 ani prin metode non-formale. Principalele obiective urmarite prin implementarea proiectului sunt: creșterea gradului de conștientizare a tinerilor cu privire la valoarea voluntariatului pentru comunitatea locala; cresterea calitatii experientei de voluntariat si asigurarea caracterului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci statuete „Regele Mihai I” din bronz, lucrate cu migala pana in cele mai mici detalii de sculptorul Bogdan Ioan, au fost realizate pentru Asociația pentru Patrimoniu Regal Peleș. Acestea vor fi oferite susținatorilor proiectelor din anul 2022 ale Asociației. Fii la curent cu cele mai…

- In ziua de 4 octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor și a Zilei Internaționale a Ingrijitorilor de Animale Salbatice, Gradina Zoologica Brașov iși așteapta vizitatorii la cele doua tururi ghidate care vor incepe la ora 11:00, respectiv 13:00. In cadrul acestor tururi, participanții vor afla,…

- Traficul rutier va fi restrictionat, in weekend, in mai multe zone din centrul Capitalei cu ocazia desfasurarii mai multor evenimente, a anuntat, joi, Brigada Rutiera. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Parisul va stinge luminile turnului Eiffel cu o ora mai devreme decat in mod obisnuit, va reduce temperatura apei in piscinele municipale si va amana incalzirea cladirilor publice in scopul economisirii energiei in iarna aceasta, a spus marti primarul orasului, potrivit Reuters. Fii la curent…

- Adjunctul ministrului apararii susține ca Ucraina continua sa inainteze la Harkov, deși Rusia continua sa saboteze infrastructura de acolo. Luptele continua in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, dar forțele țarii inregistreaza progrese bune pentru ca sunt foarte motivate și operațiunea lor este…

- Pe parcursul lunii august, inspectorii de munca au aplicat in urma controalelor, in domeniul relațiilor de munca și al securitații in munca, amenzi in valoare totala de 223.000 lei. Avand in vedere Strategia Nationala privind reducerea incidenței muncii nedeclarate, inspectorii de munca au realizat,…

- O asociatie de proprietari nu poate functiona fara presedinte! Potrivit Legii nr. 196/2018 privind inființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, presedintele trebuie sa fie membru al asociatiei de proprietari – deci, PROPRIETAR al unui apartament din imobil, si este…

- Luna august promite numeroase activitați și evenimente pentru tinerii timișoreni. Marcand Anul European al Tineretului și, in special, luna in care se sarbatorește Ziua Internaționala a Tineretului, Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) organizeaza Youth summer fest – un proiect de voluntariat…