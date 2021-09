Stiri pe aceeasi tema

- Actuala criza politica lasa bolnavii fara tratamente, atrage atenția Alianta Pacientilor Cronici din Romania. Cei mai afectati sunt bolnavii de cancer si cei cu HIV/SIDA. “Printre cei mai afectati de situatia actuala sunt pacientii bolnavi de cancer si pacientii cu HIV/SIDA; pentru acestia din urma,…

- Lipsa resurselor financiare și a educației in acest domeniu, lipsa motivației și a consilierii in cariera, dar și starile emoționale fluctuante sunt principalele provocari cu care se confrunta, in prezent, tinerii din Romania, la mai bine de un an de la inceputul pandemiei de COVID-19, arata datele…

- Cei din Generația Z (nascuți dupa 1995) se confrunta cu lipsa resurselor financiare și a educației în acest domeniu, conform studiului Studiul „Insights PulseZ”. Potrivit acestuia, fetele menționeaza într-o mai mare masura nevoia de a învața sa-și gestioneze mai bine emoțiile…

- Studiile privind prevalența la consumul de droguri, fie ca vorbim de prevalența de moment, fie de perioada, nu exprima realitatea numarului de consumatori din Romania. Lipsa cercetarii pe zone esențiale precum festivaluri, spații recerationale diverse, oamenii strazii consumatori de inhalanti…