Tinerii din Belarus, inclusiv cei exmatriculați din motive politice, își pot efectua studiile în România Ministerul de Externe și Ministerul Educației acorda o suta de burse tinerilor din Belarus care doresc sa studieze in instituții de invațamant superior din Romania, incepand cu anul universitar 2021-2022. Bursele vor fi destinate programelor de studii de licența, master sau doctorat in limba romana sau intr-o limba de circulație internaționala. Prin aceste burse, Romania contribuie concret la susținerea eforturilor societații civile din Belarus, conform obiectivelor de politica externa naționala și europene, informeaza Ministerul de Externe. Inițiativa acordarii burselor vine in contextul promovarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

