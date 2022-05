Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii institutiilor de invatamant in varsta de minimum 16 ani pot beneficia timp de 6 luni de indemnizație de șomaj, daca se inscriu pentru un loc de munca la agentia pentru ocuparea fortei de munca in cel mult doua luni de la absolvire, noteaza Agerpres . Potrivit unui comunicat al Agentiei Municipale…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca aplica masuri de stimulare a ocuparii forței de munca și de creșterea gradului de ocupare a forței de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, a informat,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca baza de calcul pentru indemnizatia de somaj se majoreaza, de la 1 martie, cu 5,1%, pana la valoarea de 394 de lei. In același timp, subventia acordata angajatorilor de insertie pentru incadrarea tinerilor cu risc de marginalizare sociala…