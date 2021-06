Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane din Ucraina care au vrut sa testeze daca se iubesc reciproc intr-adevar, s-au incatușat și au decis sa se insoțeasca peste tot, pentru o perioada de peste patru luni de zile. Ideea a fost a femeii, pe numele ei Viktoria Pustovitova, in varsta de 29 de ani, care a considerat ca testul ar…

- Brigitte și Florin Pastrama au stat fața in fața, in direct la Acces Direct, dupa plecarea barbatului de acasa. Cei doi soți și-au adus acuzații grave, iar vedea a marturisit ca partenerul ei de viața a dorit sa pozeze in postura de victima, dupa ce s-au certat din cauza banilor.

- Jo și Juno sunt doi dintre cei mai apreciați artiști. Ceidoi au format un cuplu timp de trei ani, insa in cele din urma s-au desparțit.Cu toate astea, ei au colaborat in continuare pe plan muzical și au lansatrecent o piesa. „Cred ca Juno este un om minunat, iar eu, la fel. La unmoment dat, noi doi…

- Un baiat și o fata, care au decedat intr-un grav accident in noaptea de 3 spre 4 aprilie, in jurul orei 01:35, pe traseul dintre satele Balaurești și Zberoaia, raionul Nisporeni. Sunt conduși astazi separat pe ultimul drum.