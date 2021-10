Tinerii de 18 ani au șansa să călătorească, gratuit, cu trenul prin toată Europa Tinerii care au implinit 18 ani se pot inscrie, pana pe 26 octombrie, ora 12.00, in programul DiscoverEU. Acest program le ofera oportunitatea de a calatori gratuit, cu trenul, prin toata Europa, in baza unui permis de calatorie. Pentru tineri, acest program reprezinta o șansa de a descoperi diversitatea Europei (patrimoniu cultural, istorie, limbi), de a intra in contact cu oameni de pe tot continentul și de a experimenta libertatea de circulație in UE. Totodata, iși vor dezvolta competențe utile pentru viitor, ca independența, increderea și deschiderea catre alte culturi. DiscoverEU ofera doar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

