- Premierul Romaniei a laudat performantele echipei feminine a Romaniei la Campionatele Mondiale de Canotaj Under-19 si Under-23, unde canotorii romani au urcat pe podium de sapte ori si au dus Romania in primele sase natiuni ale lumii la numarul de medalii castigate.

- Modificari la legislația cu privire la pregatirea populației pentru aparare Foto MApN Tinerii care participa ca voluntari la programele de pregatire militara, asigurate de Ministerul Apararii, ar putea beneficia de stimulente financiare de peste 15.000 de lei, potrivit unui document pus în…

- Organizația Femeilor Antreprenor din UGIR, OFA UGIR, a dat startul ediției cu numarul doi a primei competiții de pitching din Romania, adresate femeilor antreprenor. In acest an competiția va sprijini femeile antreprenor care doresc sa obțina finanțare in cadrul programului Start-up Nation 2022. Daca…

- Google Wallet va permite salvarea și utilizarea cardurilor de plata, dar și a biletelor digitale la evenimente, a carților de imbarcare, a cardurilor de loialitate și a cardurilor cadou. Aplicația Google Pay a fost astfel inlocuita de Portofelul Google. Utilizatorii trebuie doar sa faca un update pentru…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a lansat luni o organizatie internationala anti-coruptie, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Ministerul Educației a lansat in consultare Ghidul solicitantului pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru invațamant dual Ministerul Educației a lansat in consultare publica ghidul solicitantului „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru invațamant dual”care iși propune…

- O imagine cu finaliștii probei de 200 m liber din cadrul Campionatului Mondial de Natație a devenit virala dupa ce David Popovici a cucerit primul sau aur la Budapesta. La cateva zile dupa ce a reușit sa uimeasca intreaga lume a inotului, „Racheta din Romania” a explicat de ce a stat separat in sala…

- Aproximativ 40% dintre tinerii din Romania au cumparat in mod intentionat un produs contrafacut, iar 14% au accesat continut piratat in mod voluntar, potrivit unui studiu realizat in perioada 7-28 februarie, publicat de InfoCons. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…