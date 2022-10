Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii aflati in plasament care au implinit 18 ani, dar merg la scoala sau muncesc, vor primi lunar 2.500 de lei, pana la 26 de ani. Familiile care au in plasament copii vor primi 420 de lei in plus pe luna pentru fiecare copil, potrivit ministrului Familiei, Gabriela Firea. Potrivit unui Ordin comun…

Cei trei copii ai Printului William al Marii Britanii si ai sotiei sale Kate au mers miercuri la noua lor scoala, insotiti de parintii lor, scrie Reuters.

