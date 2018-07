Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un clip filmat anul trecut, in iulie, adolescentii cu varste cuprinse intre 14 si 19 ani au ras si au filmat in timp ce Jamel Dunn, de 33 de ani, se ineca intr-un lac. Adolescentii au dat dovada de o cruzime rar intalnita: i-au repetat barbatului ca o sa moara si i-au spus ca nu au de gand sa il…

- Genica Boerica a fost condamnat defintiv in patru dosare penal la 21 de ani si 9 luni de inchisoare, insa omul de afaceri a cerut la Tribunalul Dolj contopirea pedepselo. Instanta i-a admis cererea si a dispus ca Boerica sa execute pedeapsa de zece ani si trei luni de inchisoare.

- Doi adolescen:i, de 15, respectiv 17 ani, au ucis un taximetris din Timi", in varstE de 77 de ani. Tinerii voiau sE fure o ma"inE la intamplare, cu care sE fugE de acasE, "i ar mai fi incercat sE omoare "i al:i oameni inainte de a-i lua via:a bEtranului.

- Un nou tip de drog face ravagii in Cluj. Substanța stupefianta este fumata de tineri și aceștia cad lați. Efectele apar in 10 minute și sunt devastatoare. Adolescenții care fumeaza țigari cu noul drog aparut pe piața paralizeaza temporar și raman inerți. Zeci de cazuri au aparut in Cluj-Napoca iar medicii…

- Facebook devine tot mai desuet iar tinerii îi întorc spatele: adolescentii americani prefera tot mai mult alte retele de socializare, mai axate pe fotografii si videoclipuri, potrivit unui studiu publicat joi si preluat de AFP. Potrivit unui sondaj realizat de Pew Research…

- Tinerii și nu numai din orașul Patarlagele vor avea unde sa faca mișcare in condiții bune. Autoritațile locale au reușit sa duca la bun sfarșit proiectul ce viza inființarea unui teren de sport multifuncțional. Acesta este un teren și se afla in incinta Liceului Teoretic ”Radu Vladescu”. Prin acest…

- Cei in varsta sunt mai fericiti decat tinerii. In ciuda efectelor provocate de inaintarea in varsta, fecirirea inclina decisiv balanta in dreptul celor trecuti de prima tinerete, scrie The Independent.

- Barbatul care și-a dus Mercedesul S63 AMG la unul dintre service-urile companiei a uitat de camera de filmat montata pe bordul mașinii. Acesta a descoperit cu stupoare ce faceau mecanicii cu bolidul in valoare de 170.000 de euro. Incidentul s-a petrecut in Canada in anul 2015, dar barbatul susține și…