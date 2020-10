Stiri pe aceeasi tema

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus trimiterea in judecata a doi inculpati, in stare de arest preventiv, pentru trafic de migranti.Procurorii au retinut ca in data de 18 august, in schimbul obtinerii unor foloase patrimoniale, inculpatii ar fi imbarcat 40 de migranti…

- CERERE RESPINSA… Trimis dupa gratii dupa ce a fost acuzat de santaj, fals si inselaciune, Marian Calimandruc vrea acum sa fie lasat in arest la domiciliu. Judecatorii au luat act de cererea lautarului care insela femei pe retelele de socializare, dar au respins-o, ca nefondata. Calimandruc si un tanar…

- DECIZIE…Membrii clanurilor Sandu si Murui din Murgeni au ramas in arest preventiv, chiar daca magistratii Judecatoriei Barlad au incercat sa-i faca scapati. Decizia a fost contestata si Tribunalul Vaslui a dat curs contestatiei procurorilor, astfel ca membrii celor doua clanuri raman in arest preventiv.…

- SOLICITARE… Trimisi dupa gratii dupa ce au fost acuzati de omor, fratilor „dinamita” de la Horga nu le prieste regimul de detentie. Dupa ce au primit mandatele de arestare, cei cinci frati Maftei au dat fuga la Curtea de Apel Iasi in speranta ca vor scapa de gratii. Magistratii ieseni au respins insa…

- GRATII… Fiul grefierei de la Judecatoria Barlad, Eduard Stefan Ciocoiu, prins dupa cinci zile de cautari de la comiterea infractiunii, nu scapa de masura privativa de libertate. Tribunalul Vaslui a considerat masura privativa de libertate temeinica si legala. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata…

- AMANARI…Trimisi in judecata intr-un dosar stufos de dare de mita si constituirea unui grup infractional, inculpatii din dosarul mitei de la DSP incearca sa scape de acuzatii grave. Dupa cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la neconstitutionalitatea privind competenta DIICOT in solutionarea…

- FARA RUSINE… Mircea V., un barbat de 51 de ani din comuna Feresti, a fost retinut de catre politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Politie Rurala Vaslui, pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata. Acesta a intrat peste un consatean in casa, l-a batut si i-a sustras toti banii! Victima a ajuns…