Tinerii care au atacat un cuplu de lesbience la metrou au declarat că voiau să știe cum fac ele sex Adolescenții de 15, 16 și 17 ani și-au recunoscut faptele în fața judecatorilor. Aceștia le-au atacat pe femei cu monede și au facut comentarii homofobe la adresa lor, conform BBC.



Baiatul de 17 ani, care nu a recunoscut ca homofobia a stat în spatele faptelor sale, și-a aflat pedeapsa. Acesta va petrece 4 luni într-un centru de reabilitare și 20 de ore de munca în folosul comunitații. Ceilalți adolescenți care și-au recunoscut faptele își vor afla sentința luna viitoare.



Evenimentul s-a petrecut în Londra, pe 30 mai, când cei trei adolescenți

Sursa articol si foto: hotnews.ro

