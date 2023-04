Un nou incendiu izbucnit azi, de data aceasta la Mândruloc

Pompierii au fost chemați la Mândruloc unde acoperișul unei case a luat foc . Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu două autospeciale de stingere... The post Un nou incendiu izbucnit azi, de data aceasta la Mândruloc appeared first on Special Arad · ultimele știri din… [citeste mai departe]