Tinerii americani trec tot mai frecvent la telefoane cu butoane Telefoanele cu butoane devin un gadget popular printre tinerii din SUA. Potrivit 3DNews, in SUA se inregistreaza o creștere brusca a vinzarii de telefoane cu butoane, care sint cumparate in principal de tineri. Pe forumurile americane se mai numește și motivul principal pentru cumpararea unor astfel de telefoane. Totul ține de sanatatea mintala a tinerilor. Anume in acest mod ei se straduies Citeste articolul mai departe pe noi.md…

