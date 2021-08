Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) atentioneaza cu privire la aparitia unui nou tipar de consum de substante psihoactive in zona de sud a litoralului romanesc, fiind vorba de „funny gas”, un sedativ folosit in domeniul medical, in combinatie cu alte substante, in special ca anestezic. ANA a transmis ca…

- Dupa ce a starnit critici pentru intentia sa de a organiza o ampla petrecere aniversara in aer liber, fostul presedinte american Barack Obama va sarbatori implinirea varstei de 60 de ani intr-un cadru mai restrans, a anuntat echipa lui de comunicare, adaugand ca acest format de desfasurare a fost…

- Ministrul Sanatații este de opinie ca relaxarile pot continua pentru persoanele vaccinate, insa pentru cei neimunizați trebuie sa existe restricții, daca cifrele vor crește semnificativ. Ea a mai spus ca medicii de familie vor fi stimulati sa mearga sa vaccineze la domiciliul pacientilor, iar spitalele…

- Frontierele Statelor Unite raman in continuare inchise pentru calatorii internationali, indiferent daca sunt vaccinati sau nu, a anuntat Casa Alba, invocand raspandirea rapida a variantei Delta a coronavirusului, o decizie luata in pofida apelurilor la reciprocitate in special ale europenilor, transmite…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca din cele 101 cazuri de infectare cu varianta Delta inregistrate in Romania, opt au fost persoane vaccinate, dintre care sase cu doua doze. El a mentionat ca s-au inregistrat si patru decese la persoane confirmate cu…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) prognozeaza o crestere puternica a numarului de cazuri de COVID-19 in saptamanile urmatoare, urmand sa se ajunga la de aproape cinci ori mai multe cazuri noi pana la 1 august din cauza variantei Delta si a relaxarii

- Ungaria le va oferi cetatenilor sai optiunea unei a treia doze de vaccin impotriva COVID-19 incepand de la 1 august si va face vaccinarea obligatorie pentru toate cadrele medicale, a declarat prim-ministrul Viktor Orban vineri, la postul public Radio Kossuth, mentionand riscurile asociate variantei…

- Marea Relaxare („Ziua Libertații”) era programata pentru 21 iunie, insa din cauza raspandirii accelerate a variantei indiene - Delta - a coronavirusului, autoritațile britanice au decis amanarea eliminarii totale a restricțiilor. Medicii și epidemiologii au cerut inca de la inceputul lunii iunie amanarea…