- Tinerii care au implinit 18 ani, aflați in grija statului sau in plasament, dar care merg la școala sau muncesc, vor primi 2.500 de lei pana la varsta de 26 de ani, anunța, luni, ministrul Familiei, Gabriela Firea.

- Fostul primar general Gabriela Firea, actual ministru al Familiei, susține ca achiziția facuta de Primaria Capitalei pentru noile tramvaie este neconforma cu licitația de oferte lansata de instituție. Aceasta susține ca este vorba de „fapte extrem de grave, cu iz penal” și il acuza pe actualul edil,…

- Armata poloneza urmeaza sa le ofere un curs de antrenament de baza de o zi tuturor cetatenilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani, a anuntat luni Ministerul Apararii de la Varsovia. Cursul va include manipularea armelor, trageri, lupta urbana si citirea hartilor si va avea loc la 17 baze ale…

- Varsta femeilor care pot sa acceseze programul de fertilizare in vitro a fost extinsa pana la 45 de ani, iar suma prevazuta, de aproape 3.000 de euro, este acoperitoare pentru intreaga procedura, a anuntat, miercuri, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. „Din pacate,…

- Peste 2.000 de copii și-au gasit familii in 2021 și in primele luni ale acestui an, dupa simplificarea legislației in domeniul adopțiilor. Anunțul a fost facut, luni, de ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea. „Familiile din Romania continua sa adopte intr-un numar record! …

