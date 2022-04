Stiri pe aceeasi tema

- Zece milioane de persoane au fugit din casele lor in Ucraina din cauza razboiului „devastator” condus de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati Filippo Grandi. „Razboiul din Ucraina este atat de devastator incat 10 milioane de persoane au fugit, fie stramutati…

- In aceasta perioada, la unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Maramures, sunt inscrisi ca audienti peste o suta de elevi proveniti din zona conflictului armat din Ucraina. „Inscrierea s-a facut conform prevederilor Ministerului Educatiei de catre parintele care-l insoteste pe minor sau…

- A fost depașit pragul de 400 de mii de refugiați care au intrat din Ucraina in Romania. Cei mai mulți au adus cu ei doar cateva lucruri stranse in graba din case. Andreea Stiliuc a transmis din punctul de trecere a frontierei din Siret.

- In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care 28.563 cetateni ucraineni (in crestere cu 10% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.942 cetateni ucraineni (in scadere…

- CFR Cluj se alatura acțiunilor de solidaritate cu poporul ucrainean. Surse apropiate campionilor spun ca aceștia pregatesc deja Hotelul Granata pentru gazduirea a 500 de refugiați din Ucraina.Doua familii cu copii, din Cernauți, au fost cazate in doua apartamente ale clubului CFR Cluj, care e pregatit…

- Invazia din Ucraina a provocat și o uriașa criza umanitara. Pana acum peste o jumatate de milion de ucraineni și-au parasit locuințele și s-au refugiat in state vecine, majoritatea in Romania, Ungaria și Polonia.

- Potrivit datelor pe care le avem pana la miezul noptii, sunt 47.000 de cetațeni ucraineni care au intrat in țara, dintre care 22.785 au ieșit deja din țara noastra. Așadar, pana la acest moment, de la izbucnirea conflictului generat de agresiunea militara rusa din Ucraina, sunt 25.000 de cetațeni ucraineni…

- Trei persoane, doi barbati si o femeie, cetateni ucraineni refugiati, blocati in Muntii Maramuresului, sunt recuperati de salvatorii montani, a informat, joi seara, directorul Serviciului Public Judetean – Salvamont Maramures, Dan Benga, citat de Agerpres . „Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures…