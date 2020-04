Tinerii din ziua de astazi…De cate ori nu ați auzit aceasta expresie, pe strada, la televizor etc. Acum trebuie sa recunoaștem ca și noi am mai folosit-o cand am fost suparați sau am vrut sa fim ironici atunci cand nu ne-a convenit un gest, un anume comportament al tinerilor de langa noi. Am fost nedrepți, […] Articolul Tineri și frumoși – voluntarii apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .