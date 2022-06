Comisar-sef Dragos Tinca a fost duminica, 5 iunie, erou pentru doi tineri aflati in pericol de inec. Ofiterul de politie a intrat in apa pana la cei doi, care se tineau cu greu de o creanga, pe un bolovan aflat in mijlocul suvoiului de apa si i-a stabilizat pana la sosirea pompierilor.