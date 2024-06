Tineri români, atacați pe stradă în Belgia după meciul dintre România și Belgia Mai multi romani din Rijkevorsel, care sambata seara au mers sa vada meciul de fotbal dintre Romania și Belgia și erau in drum spre casa, au fost atacați de un grup de tineri pe strada Prinsenpad. La un moment dat s-au auzit trei impuscaturi, apoi un roman de 22 de ani a fost taiat cu o maceta, fiind ranit la picior. Scena a fost povestita de sora victimei. Un grup de tineri ne-a hartuit o vreme”, povestește o tanara de 25 de ani, sora baiatului ranit. „Se purtau ca niște duri și radeau de noi. La un moment dat, am auzit trei impușcaturi. Presupun ca a fost un fel de pistol cu aer comprimat,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incident sangeros in Belgia, caruia i a cazut victima un roman de 22 de ani.Totul s a intamplat in oraselul Rijkevorse, dupa meciul Belgia ndash; Romania 2 0, de la Campionatul European din Germania.Un grup de romani a fost atacat de mai multi belgieni, iar, in urma altercatiei, tanarul roman a fost…

- Un grup de romani din Rijkevorsel care au mers sa urmareasca in oraș meciul de fotbal dintre Romania și Belgia, sambata seara, și se indreptau spre casa, au fost atacați de un grup de tineri, in Belgia. La un moment dat, au rasunat trei bubuituri și un baiat roman de 22 de ani a fost și el lovit de…

- Echipa naționala a Romaniei a jucat doua meciuri la Euro 2024. 3-0 cu Ucraina și 0-2 cu Belgia, iar acum Slovacia e urmatorul adversar al „tricolorilor”. Numarul 10 de la acest European pentru Romania, Ianis Hagi a fost pana acum doar rezerva! 29 de minute cu Ucraina și 23 de minute cu Belgia. Acestea…

- EURO 2024: Romania pierde meciul cu Belgia, favorita grupei. Ultimul meci va fi decisiv pentru tricolori Naționala Romaniei a pierdut sambata seara (22 iunie) al doilea meci din grupele Euro2024. Tricolorii au jucat pe stadionul din Koln impotriva Belgiei. Peste 25.000 de romani au fost prezenți in…

- Reprezentativa Romaniei va evolua, sambata, de la ora 22.00, la Koln, in compania Belgiei, in al doilea meci din grupa E de la Campionatul European... The post Hai, Romania! Milioane de suporteri așteapta meciul cu Belgia, la EURO 2024, care se va desfașura in aceasta seara, de la ora 22 appeared first…

- SGU Ploiesti invita ploiestenii si nu numai sa urmareasca partida Romania – Belgia in centrul orasului, pe un ecran urias montat in fata Palatului Culturii. Totodata, spectatorii vor putea revedea doua partide memorabile ale nationalei: meciurile cu Argentina din 1994 si cu Anglia din 2000. Pe 22 iunie,…

- Duminica, tot de la ora 16:00, se va juca cealalta partida din grupa, Slovacia - Belgia. The post ASISTA LA MECIUL ROMANIA - UCRAINA Marcel Ciolacu marcheaza 25 de ani de relații bilaterale romano-bavareze first appeared on Informatia Zilei .

- Tanarul cantareț de manele Babasha a fost ales de Chris Martin sa urce pe scena la primul concert Coldplay de la București, din seara de 12 iunie, dar publicul a huiduit puternic momentul. Chiar daca solistul trupei britanice a vorbit la superlativ despre Babasha și chiar la acompaniat la pian, spectatorii,…