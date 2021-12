Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului pe numele unui barbat de 58 de ani, in Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși avea o alcoolemie de peste 1 la mie in aerul expirat.

- Totodata, s-a stabilit ca femeia de 37 de ani, care a fost gasita carbonizata in pensiune, era membru USR și fiica viceprimarului din Jimbolia, judetul Timis.Suflul exploziei a afectat imobile si masini pe o raza de 30 de metri și a ranit mai multe persoane. Cercetarile continua pentru distrugere din…

- Doi tineri in varsta de 20 ani, respectiv, 21 de ani au sustras autoturismul unei femei chiar din fata casei sale, dupa ce au patruns in locuinta acestuia si au furat cheia masinii.Prejudiciul, in valoare de aproximativ 60.000 de lei, a fost recuperat si inapoiat persoanei vatamate.Intamplarea a avut…

- Politistii din cadrul Politiei orasului Iernut au retinut pentru 24 de ore The post Tineri din Iernut, reținuți! Au furat mai multe carduri și bani appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Tineri din Iernut, reținuți! Au furat mai multe carduri și bani Credit autor: Rodica Muresan.…

- Oamenii legii au reținut doi tineri, aceștia sustrageau pe ascuns bunurile altei persoane prin acces liber. Indivizii în vârsta de 20 și respectiv 22 ani, domiciliați în raionul Calarași, au sustras de la un automobil de marca ,,BMW”, parcat pe str. Alba Iulia din…

- Camera de control a celui mai inalt telescaun din stațiunea Straja situata la o altitudine de 1.800 de metri a fost vandalizata de niste hoti, iar hoții au furat mai multe cabluri din cupru, pagubele fiind de mii de euro, scrie ziarul local ReplicaHD. Politistii din judetul Hunedoara au intocmit dosar…

- Doi tineri din Campeni, unul dintre ei minor, REȚINUȚI de Poliție dupa ce au furat bani dintr-un magazin. Cat a fost paguba Doi tineri din Campeni au fost reținuți de poliție dupa ce au furat bani dintr-un magazin. Unul dintre ei este minor. Potrivit IPJ Alba, joi, 11 noiembrie, polițiștii din Campeni…

- La data de 16 octombrie 2021, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un tanar, de 30 de ani, din localitatea Captalan, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Noșlac, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind…