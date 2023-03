Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost reținuți de politistii clujeni dupa ce au fost identificați ca fiind cei care ar fi distrus, in noaptea de joi spre vineri, parbrizele a 21 de masini parcate pe o strada din Cluj-Napoca, informeaza Digi24. „La data de 24 februarie a.c., in jurul orei 7.40, Politia municipiului Cluj-Napoca…

- Doi ieșeni au fost reținuți de polițiști dupa ce au furat bateriile care alimentau cu curent un sistem de semaforizare aflate pe un drum in constructie. La perchezițiile domiciliareau fost gasite și alte baterii, scrie Ziarul de Iași. „La data de 22 februarie 2023, politistii Sectiei 9 Rurala Harlau…

- "La data de 16 februarie a.c., in jurul orei 12:30, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizati prin apel 112, de catre un barbat in varsta de 38 de ani, din orasul Smardan, cu privire la faptul ca, in perioada 15-16.02.2023, i-ar fi fost sustras autoturismul pe care…

- Miercuri, 15 februarie 2023, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au identificat și reținut doi tineri, de 18 și 23 de ani, din comuna Unirea, are sunt banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt din locuința, fapta sesizata poliției in dimineața aceleiași zile. In sarcina celor doi s-a…

- Marti, 14 februarie, polițiștii Secției 1 Groși au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 26 de ani din Coltau, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 16 ianuarie a.c. și in 13 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați prin plangere de catre o…

- Duminica, 5 februarie 2023, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au identificat și reținut doi tineri, de 18 și 23 de ani, din comuna Unirea, ca persoane banuite de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat care a fost sesizata poliției la data de 4 februarie 2023. Se pare ca, in noaptea…

- Se intampla in Romania Un tanar de 26 de ani a furat 200 de lei din cutia cu donatii, aflata intr o benzinarie. Politistii l au identificat pe individ.Suma in cauza a fost recuperata si predata reprezentantilor statiei de carburant., transmite IPJ Prahova. Oficial de la IPJ Prahova "La data de 30 ianuarie…