- Doi tineri in varsta de 20 și 22 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii Secției 2 Timișoara pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. La data de 8 martie 2023, polițiștii au depistat doi tineri, unul in varsta de 20 de ani din Slobozia și altul de 22 de ani ... The post…

- Doi tineri in varsta de 20 și 22 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii Secției 2 Timișoara pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. „La data de 8 martie 2023, polițiștii au depistat doi tineri, unul in varsta de 20 de ani din Slobozia și altul de 22 de ani […] Articolul…

- Un tanar de 19 ani si un adolescent de 17 ani din judetul Galati au fost retinuti de politisti, dupa ce au furat benzina din mai multe autoturisme parcate, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Trei tineri au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din Baia Sprie, in urma probarii intregii activitați infracționale a acestora pentru comiterea infracțiunii de furt. La data de 21 februarie, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin apel 112 de un tanar de 25 de ani din Baia Mare cu…

- Duminica, 5 februarie 2023, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au identificat și reținut doi tineri, de 18 și 23 de ani, din comuna Unirea, ca persoane banuite de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat care a fost sesizata poliției la data de 4 februarie 2023. Se pare ca, in noaptea…

- Doi tineri din comuna Unirea, REȚINUȚI de polițiști dupa ce au furat o motocoasa și mai multe scule Doi tineri de 18 și 23 de ani din Unirea au fost reținuți de polițiști dupa ce au furat o motocoasa și mai multe scule, din anexa unei locuințe din comuna. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 februarie 2023,…

- Doi tineri in varsta de 17 si 22 de ani din orasul Murgeni au fost retinuti de politisti, fiind cercetati pentru furt calificat, dupa ce au intrat prin efractie in curtea unei locuinte de pe raza comunei Epureni si au sustras materiale de constructii pe care apoi le-au vandut, informeaza Agerpres.…

- Trei tineri cu varste intre 20 și 25 de ani au fost reținuți, joi, dupa ce au furat mai multe bunuri dintr-o casa de pe raza comunei Dragodana. Aceștia sunt cercetați sub aspectul infracțiunii de furt calificat, urmand sa fie prezentați magistraților pentru dispunerea unor masuri preventive. https://dbonline.ro/wp-content/uploads/2023/01/VID-20230113-WA0000.mp4…