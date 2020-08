Tineri răsturnați cu mașina, la Mătești Trei tineri au trait șocul vieții lor dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe DJ 203 K, la Matești. Se pare șoferul a pierdut controlul volanului dupa o depașire riscanta. Autoturismul s-a facut praf, insa șoferul și pasagerii au scapat teferi. Iata imagini de la fața locului: Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi imagini de la locul accidentului produs in noaptea de duminica spre luni pe Valea Borcutului, unde un sofer a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a lovit violent de un stalp de beton. In urma impactului caroseria autovehiculul s-a desprins de pe șasiu. Patru persoane se aflau in…

- Oamenii legii cauta un barbat care a abandonat o mașina. Asta dupa ce, aflandu-se la volan, a lovit portiera unei alte mașini și pe șoferița, iar apoi s-a facut nevazut. orice informație e binevenita! Polițiștii cer ajutorul tuturor celor care au vazut incidentul sau recunosc mașina din imaginile trimise.…

- Adolescentul de 14 ani a furat masina parintilor, dupa care a fost sa-si ia prietenii la o plimbare. 10 persoane au urcat in autoturismul baiatului si au pornit intr-o cursa nebuna pe strazile din Braila. La un moment dat, baiatul a pierdut controlul masinii, probabil din cauza vitezei, iar autoturismul…

- Un barbat de 44 de ani,din Gorj, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce in urma cu puțin timp a provocat un accident rutier pe DJ552, in afara localitatii Bucovaț. Șoferul nu ar fi pastrat distanța fața de autoturismul care circula in fața sa, in aceeași direcție, condus de un barbat…

- Un polițist din Botoșani care se afla in misiune a avut parte de moment de coșmar. In incercarea de a opri un șofer beat și fara permis, agentul a fost tarat de acesta pe o distanța destul de mare, dupa care s-a desprins de portiera autoturismului și s-a rasturnat pe camp. Șoferul fugar a fost prins…

- Trei tineri au avut nevoie de sprijinul pompierilor de la descarcerare, joi dimineața. Autoturismul cu care se deplasau a fost scapat de sub control, intr-o curba, și s-a izbit de un stalp. Șoferul autovehiculului a ajuns la spital in coma. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 06:00, pe strada…

- Un barbat in varsta de 34 de ani a provocat un accident rutier pe raza municipiului Slobozia, dupa ce a patruns pe contrasens din cauza starii de ebrietate. Autoturismul condus de acesta s-a lovit frontal de un autoturism care circula regulamentar, acesta ricoșand intr- alta mașina de pe marginea…

- Un adolescent de 19 ani a provocat un incident rutier, marți seara, pe Bulevardul Revoluției. Autoturismul pe care il conducea tanarul a intrat intr-o alta mașina, condusa de un barbat de 42 de ani. In urma impactului, autovehiculul la volanul caruia se afla adolescentul a ricoșat intr-o alta mașina.…