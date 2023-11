Stiri pe aceeasi tema

- In seara de sambata, 25 noiembrie 2023, in cadrul evenimentului “Balul Bobocilor” organizat la un restaurant din municipiul Ramnicu Valcea, jandarmii au intervenit pentru a gestiona o situație delicata ce implica doi tineri surprinși in posesia unor substanțe interzise și obiecte periculoase. Pe parcursul…

- Jandarmii au prins trei persoane avand asupra lor spray-uri lacrimogene și petarde la mitingul pro-palestinian de sambata, din Piața Universitații. Cei trei, o tanara de 20 de ani și doi tineri de 18 și 29 de ani, au fost duși la poliție pentru continuarea cercetarilor.

- Doi tineri de 19, respectiv 31 de ani, au fost prinși de jandarmi pe un bulevard din Slatina, județul Olt, avand asupra lor droguri.Echipajul de jandarmerie i-a observat pe cei doi tineri marți seara, in jurul orei 22.30, pe bulevardul A.I. Cuza, din Slatina, avand un comportament ciudat, conform…

- Doi tineri din Ramnic, unul de 17 ani si altul de 19 ani, sunt cercetati dupa ce, marti, au fost prinsi de jandarmi cu substante interzise confectionate artizanal cu acetona si spray de insecte, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Valcea, unul dintre…

- In dimineața acestei zile, in jurul orei 07:30, jandarmii valceni au intervenit in cartierul Ostroveni din municipiul Ramnicu Valcea unde au surprins cinci tineri cu varste cuprinse intre 15 și 16 ani, elevi ai unui liceu din apropiere, jucand jocuri de noroc in curtea unui bloc, in timp ce se indreptau…