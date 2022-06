„Tineri pentru folk – Baia Mare”

Stiri pe aceeasi tema

- Baia Mare, orașul natal al lui Mihai Morar, a fost cartierul general al echipei Radio ZU in acest weekend. Ajunși vineri seara in inima Maramureșului, ZUper oamenii s-au asigurat sa rupa atmosfera și sa-și lase ZUper amprenta aici așa cum au facut-o și in urma cu un an de zile, atunci cand, in aceleași…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 17 iunie, in intervalul orar 09.00-14.00, in Groși – str. Mihai Viteazul, unde au loc lucrari de inlocuire hidrant. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor…

- La Brașov, in perioada 3-5 iunie, s-a desfpsurat Cupa Forex Brașov la gimnastica ritmica, cu participarea a peste 200 de gimnaste din toata țara, dar și din Republica Moldova și Ucraina. CSS 2 Baia Mare a fost reprezentat de 11 gimnaste la diferite categorii de varsta: Moș Mara, Filip Carla, Coste Maya,…

- Lansat de Sunnyside Records in luna mai cu un turneu american, albumul pianistului newyorkez de origine romana Lucian Ban, Ways of Disappearing, va fi prezentat publicului din Romania intr-un turneu național produs de Jazz Updates, cu o serie de concerte in Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bistrița,…

- In weekendul 8-9 iulie 2022, la Teatru de Vara din Baia Mare, va avea loc Noaptea Menestrelilor, un eveniment de tradiție pentru municipiul nostru, apreciat de tot mai mulți iubitori ai muzicii folk. Evenimentul este organizat de Asociația Culturala Musica Rivulina, in parteneriat cu Asociația Azuria…

- Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare, str. Victor Babeș nr. 34 organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a funcțiilor contractuale de executie vacante, de: 8 posturi asistenți medicali generaliști 1 post asistent medical radiologie 4 posturi registratori medicali 1 post…

- Un accident rutier s-a produs cu putin timp in urma in Baia Mare, pe Dura. Potrivit primelor informatii, o autoutilitara s-a izbit de un TIR, rezultand o victima incarcerata. La fata locului s-au deplasat echipaje de pompieri, SMURD, ambulanta, politie, Source

- Sambata, 2 aprilie, pe rețelele de socializare s-au prezentat informații legate de moartea lui Istvan Turuczko, in varsta de 37 de ani, consacrat in domeniul desigului vestimentar. Acesta a pierdut lupta cu o boala nemiloasa. Inmormantarea va avea loc luni, de la ora 14.00, la capela bisericii din Catalina.…