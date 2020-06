Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Satu Mare au facut doua percheziții domiciliare in urma carora au descoperit ca trei tineri cultivau cannabis in casa. Un barbat de 33 de ani a fost reținut, anunța, marți, Poliția Romana, potrivit Mediafax.La cele doua locuințe percheziționate, aparținand unui barbat, de 33…

- Politistii buzoieni au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, asigurarea climatului de ordine publica și siguranța rutiera, precum și verificarea respectarii masurilor legale impuse prin ordonanțele militare.

- In dimineata zilei de 21 aprilie a.c., in urma unui apel la numarul de urgenta 112, politistii din cadrul Postului de Politie Sarichioi au intervenit la un lacas de cult, din localitate, unde, s a semnalat faptul ca, un barbat in varsta de 40 de ani, din Sarichioi, ar fi amenintat preotul cu un pistol,…

- Pompierii au intervenit, marti, la un accident produs pe DN 2, in localitatea Glodeanu Sarat, judetul Buzau, dupa ce o butelie cu GPL s-a desprins din incarcatura unui camion si a ramas blocata sub o autoutilitara care circula in spatele acestuia, fisurandu-se. Pompierii au asigurat zona pana cand…

- Trei tineri de 16 și 17 ani au fost depistați de polițiștii timișeni, in timp ce incercau sa fure bunuri dintr-o casa aflata in construcție. Noaptea trecuta, in jurul orei 02:40, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil aflat in construcție din localitatea Dumbravița…

- Politistii din judetul Arad au intocmit dosar penal pe numele unei familii de romani care a calatorit din Italia, spunand la frontiera ca vine din Germania. In masina lor au fost gasite produse si bonuri fiscale din Italia. Familia va intra in carantina in judetul Ialomita.

- Un copil de 14 ani, din Huedin, județul Cluj, a fost depistat in trafic conducand o mașina in comuna Sancraiu, județul Cluj, și nu a oprit la semnalele polițiștilor, fiind prins ulterior și reținut pentru 12 ore, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis, miercuri, copilul…