- Mai multe persoane din localitatea Patrauți, judetul Suceava, au incercat sa ajunga la Cluj pe timpul noptii, ca sa plece din Romania, insa au fost prinse la timp de politisti cu ajutorul camerelor cu termoviziune, potrivit unui comunicat al MAI.Oamenii voiau sa ajunga la aeroportul din Cluj, dar Politia…

