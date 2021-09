Tineri depistati la Tulcea cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 septembrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. S.T. Craiova, au efectuat 5 perchezitii domiciliare, in judetele Dolj si Olt, la persoane banuite de efectuare, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile de…

- Tineri depistati cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive Trei tineri tulceni au fost depistati de jandarmii tulceni, avand asupra lor produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea, aflati in exercitarea atributiilor de…

- Jandarmii vor asigura masurile de ordine publica la evenimentele din acest weekend la Tulcea. La sfarsitul acestei saptamani, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea vor asigura masurile de ordine publica la evenimentele cultural artistice organizate. Astfel, in perioada 13…

- In aceasta perioada, jandarmii au aplicat 22 de sanctiuni contraventionale, valoarea amenzilor fiind de peste 7.000 lei.In acest sfarsit de saptamana, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea au actionat zilnic, in mod independent, dar si in sistem integrat cu Politia, pentru…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost retinut si urmeaza sa fie prezentat, miercuri, Tribunalului Constanta cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile, pentru savarsirea infractiunilor de efectuare, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive si trafic…

- La data de 12 iulie a.c., polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Calarași și Ialomița, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Calarași, au efectuat 5 percheziții, la domiciliile unor persoane banuite de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.…

- Un agent de paza dintr-un club din Miercurea Ciuc a fost arestat pentru trafic de droguri. Acesta a fost prins in flagrant. Barbatul a fost reținut pentru 30 de zile. „La data de 10.07.2021 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial…

- Barbatul le a spus jandarmilor ca a fost suparat de cineva si vrea sa isi dea foc.Aseara, in jurul orei 23.00, echipa de interventie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea, in timp ce executa misiunea de patrulare a observat, pe strada Constructorilor din municipiul Tulcea, un barbat…