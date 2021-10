Tineri defilează la Milano în favoarea luptei împotriva modficărilor climatice, în frunte cu Greta Thunberg Dupa aproape doi ani de pandemie si de restrictii – care i-au fortat sa manifesteze numai online -, ei s-au adunat, la fel ca vinerea trecuta, la Berlin, tot in jurul lui Greta Thunberg, o reprezentanta a acestei miscari, care a scos in strada milioane de oameni in intreaga lume, in 2019. ”Trebuie sa readucem in atentie problema uriasa pe care o reprezinta criza climatica”, declara AFP Maria, in varsta de 15 ani, cu fata pictata in verde si purtand un combinezon integral alb. ”Suntem atat de ferciti sa iesim din nou in strada”, continua aceasta adolescenta italiana, sub un val verde urias de panza.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

