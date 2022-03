Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multi refugiati din Ucraina tranziteaza judetul Vaslui, indreptandu-se in special catre Bucuresti si Iasi. In prezent, 16 autocare pleaca zilnic de la tabara din Husi spre Vama Palanca din Republica Moldova, pentru a imbarca refugiati – spune prefectul, Daniel Onofrei. Daniel Onofrei: Inregistram…

- Avand in vedere numarul mare de refugiați intrați pe teritoriul Romaniei in ultima perioada din Ucraina, județul Prahova s-a alaturat activitații de sprijin a poporului ucrainian. Astfel, un numar de 383 de persoane au sosit in aceasta dupa amiaza in Gara Ploiești Sud. Ulterior, aceștia au fost transportați…

- Prezent sambata la Suceava, in punctul de frontiera pe unde se inregistreaza cel mai mare flux de refugiați din Ucraina, țara aflata in cea de-a 10-a zi de razboi, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat inființarea unui centru logistic european pentru ajutor umanitar. Activitatea ...

- Stim ca toata lumea este cu ochii pe situatia din Ucraina, sute de ONG-uri, mii de romani, ploiesteni si prahoveni vor sa ajute refugiatii din Ucraina. Dar, pentru o zi haideti sa ne mobilizam si pentru ”seniorii” nostri de la CIPA Puchenii Mari Bine-nteles sufleteste suntem solidari si cu Ucraina,…

- Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi, a anuntat ca in ultimele sapte zile au fugit din Ucraina un milion de oameni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- FOTO Primii refugiați in județul Alba: Copii mici, femei și batrani au ajuns la Manastirea Dumbrava In județul Alba au ajuns primii refugiați fugiți din calea razboiului provocat de Rusia in Ucraina. Anunțul a fost facut pe Facebook, de purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei, Oliviu Botoi. Oliviu Botoi…

- In judetul Suceava sunt pregatite spatii de cazare si asistenta medicala in eventualitatea unui flux de refugiati din Ucraina. Prefectul, Alexandru Moldovan, a precizat pentru Radio Iași ca, in conformitate cu planul intocmit la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost identificate posibile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la intersectia DN 1 cu DJ 101R, in zona localitatii Campina, judetul Prahova, s a produs un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme.5 persoane sunt evaluate medical in ambulanta de la fata locului, printre…