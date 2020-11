Tineri cu Audi, impact nimicitor la Cernătești Trei tineri in spital, mașina distrusa și o jumatate de sat fara curent. Este bilanțul unui accident ce putea avea consecințe deosebit de grave, produs in aceasta seara pe drumul Județean 203K, in localitatea Cernatești. Accidentul s-a produs la puțin timp dupa lasarea intunericului și l-a avut drept protagonist pe un tanar de 20 de … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

