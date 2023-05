Stiri pe aceeasi tema

- La data de 5 mai, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a doi tineri, de 20 și 22 de ani, din județul Cluj, cercetați pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 27/28 aprilie, cei doi ar fi patruns prin intr-un imobil situat…

- Miercuri, 19 aprilie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au identificat 3 tineri, unul de 31 de ani și doi de 25 de ani, toți din comuna Valea Lunga, ca persoane banuite de savarșirea unor furturi care au fost sesizate poliției la data de 6 aprilie 2023, respectiv 16 aprilie 2023. Din cercetari…

- Trei tineri din Valea Lunga au furat dintr-o casa scule electrice și vopsea. Doi dintre ei au fost reținuți Doi tineri din Valea Lunga au fost reținuți sub acuzația de furt calificat, dupa ce ar fi sustras in repetate randuri scule electrice și galeți cu vopsea dintr-o locuința, iar un al treilea este…

- La data de 9 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești, cu sprijinul polițiștilor Secției 2 Poliție Rurala Apahida, au pus in aplicare 3 mandate de percheziție domiciliara in județul Cluj, la locuințele a trei barbați, cu varste cuprinse intre 26 și 34 de ani. Cei in cauza…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 21 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce ar fi furat mai multe scule electrice dintr-un autoturism parcat pe strada. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

- Un barbat de 43 de ani a ajuns pe mainile polițiștilor dupa ce a spart o locuința din comuna Comișani și ar fi furat mai multe bunuri și scule electrice. Acesta ar fi dat spargerea in noaptea de duminica spre luni. Pe parcursul zilei de miercuri, cel in cauza a fost prezentat Parchetului de pe langa…

- Mai mulți clujeni, printre care și minori, au fost reținuți și arestați preventiv de catre polițiști pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Tineri, cu varste cuprinse intre 17 și 21 de ani, arestați preventiv La data de 2 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej – Secția…

- La data de 7 februarie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au pus in aplicare 4 mandate de percheziție domiciliara, in Targu Mureș, Sangeorgiu de Mureș și Sanpaul, intr-un dosar de furt calificat. In fapt, la data de 27 ianuarie a.c., doi barbați,…