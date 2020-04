Tineri cercetați penal pentru huliganism: Iată ce au făcut - Video CHIȘINAU, 15 apr. – Sputnik. Polițiștii au fost alertați de catre un trecator care a vazut cum trei tineri arunca cu pietre in direcția unui barbat și distrug geamul unui magazin. Scena a fost suprinsa pe strada Vasile Lupu din sectorul Buiucani, iar un martor a trimis imaginile video la poliție. Ajunși la fața locului, oamenii legii au discutat cu paznicul magazinului, un barbat in varsta de 56 de ani, care le-a comunicat polițiștilor ca tinerii dadeau dovada de un comportament neadecvat, iar la solicitarile acestuia de a se liniști, ei au inceput sa arunce cu pietre, ulterior au… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

