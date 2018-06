Ieri, 25 iunie 2018, politistii Politiei Municipiului Alba Iulia i-au identificat pe cei 2 tineri, cu varste de 14 si 17 ani, o minora din Craciunel de Jos si un minor din Cricau, ca persoane banuite de comiterea unui furt sesizat politiei in cursul lunii iunie a.c. Din cercetari a rezultat ca, in data de 15.06.2018, in baza unei intelegeri, minora de 14 ani, ar fi patruns, fara drept, pe o ușa neasigurata, in incinta unei societati comerciale, din mun. Alba Iulia, iar de pe o polița situata deasupra unui birou de lucru, a sustras portofelul unui angajat. In portofel se aflau documente, card-uri…