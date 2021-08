Stiri pe aceeasi tema

- Teribilismul se platește, astfel ca tinerii care goneau in zona pietonala din Cetate au fost identificați și sancționați de polițiștii locali. Marți seara, in Piața Unirii și pe strazile din jur, trei tineri au intrat cu ATV-urile in zona pietonala și au circulat cu viteza. La ora aceea, zeci de persoane…

- Poliția Locala va deschide un birou in zona centrala a Timișoarei. Viceprimarul Cosmin Tabara a declarat pentru PRESSALERT.ro ca biroul va fi deschis in zona pietonala pentru a fi mult mai aproape de cetațeni, mai ales ca in toata zona pietonala exista sistem de supraveghere cu camere video. „Astfel,…

- Lipsa locurilor de parcare din centrul Timișoarei le da mare bataie de cap șoferilor care au locul de munca sau au de rezolvat diverse probleme in zona. In timp ce unii se invart minute bune ca sa gaseasca un loc de parcare și alții platesc cinci lei pe ora in parcari cu taxa, mai sunt […] Articolul…

- Acțiune a Poliției Locale Pitești in weekend-ul ce tocmai a trecut. Sambata și duminica au fost aplicate 14 sancțiuni pentru cei care s-au plimbat cu bicicletele sau trotinetele prin centrul Piteștiului. Reamintim ca sancțiunea este cuprinsa intre 500 și 1000 de lei.The post Mai mulți piteșteni amendați…

- Orașul de pe Bega se va afla in sarbatoare timp de trei zile, manifestarile incepand din 1 august. Programul este urmatorul: 1 august - Piața Unirii - „Cotidian de Timișoara” – expoziție de fotografie Flavius Neamciuc; ora 10 - Parcul Bisercii Ortodoxe din Piața Sinaia ... The post Program de sarbatoarea…

- Mai mulți craioveni care și-au aruncat gunoiul in spațiile publice au fost amendați de Poliția Locala. Aceștia i-au identificat dupa bonurile și facturile gasite in pungile cu resturi menajere. Contravenienții identificați dupa chitanțe/facturi din gunoiul menajer.Aruncarea gunoiului la intamplare,…

- Tururi de oraș și expoziții vor avea loc in Timișoara, Lugoj și Jimbolia, de Ziua Internaționala a Art Nouveau-ului, sarbatorita pe 10 iunie. Breasla Ghizilor se alatura inițiativei cu un tur din Elisabetin și pana in Cetate, in care veți ințelege mai bine moștenirea arhitecturala a Timișoarei.

- Tineri amendați pentru ca au aruncat țigari și coji de semințe pe jos Astazi, 18 mai 2021, polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica au aplicat sancțiuni persoanelor surprinse in timp ce aruncau, pe domeniul public din zona centrala a municipiului Pitești, resturi de țigari, de ambalaje,…