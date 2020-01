Stiri pe aceeasi tema

- Pasiunea costa scump pentru trei tineri din Timișoara și din Dumbravița. Aceștia au fost prinși de polițiștii locali cand mazgaleau gardul unei firme de construcții din zona Circumvalațiunii și au fost amendați. Cei trei tineri au fost prinși azi-noapte, in zona Circumvalațiunii. In jurul orei 2.00,…

- Doi polițiști locali au fost atacați in centrul orașului Timișoara. Agresorii au fost reținuți, transmite Mediafax.Unul dintre incidente a avut loc vineri seara, dupa ce polițiștii au fost anunțați ca un barbat in varsta de 40 de ani a fost injurat și scuipta de un alt barbat, in centrul orașului. Luat…

- Surpriza pentru polițiștii locali, aflați noaptea trecuta in zona centrala a Timișoarei, in patrulare. Oamenii legii au dat peste doi migranți, care au devenit agitați atunci cand au observat patrula. Era in jurul orei 3.00, la intersecția strazilor V. Alecsandri cu Eugeniu de Savoya, atunci cand persoanele…

- Ziarul Unirea Doi tineri de 25 de ani, respectiv 18 ani, prinși de polițiștii din Cugir dupa ce au furat gaini in valoare de 2.500 de lei Polițiștii din Cugir au reținut doi tineri din Cugir care ar fi sustras gaini in valoare de 2.500 de lei. Tinerii nu sunt la primele fapte penale, aceștia fiind cercetați,…

- Disperați ca nu gasesc locuri de parcare sau pur și simplu nepasatori, mulți șoferi din Timișoara parcheaza in locuri nepermise. Incurca circulația pietonilor, pe trotuare, iși lasa autoturismele pe locurile destinate persoanelor cu handicap sau, de multe ori, blocheaza accesul in curți, garaje, parcari…

- Doi tineri migranți, care iși propuneau sa ajunga in Germania, au dat nas in nas cu polițiștii locali, la Timișoara, care le-au stricat planurile. Cei doi au fost gasiți pe malul Begai, pe Splaiul Nicolae Titulescu, duminica dimineața. Migranții, ambii sirieni, aveau la ei mai multe bagaje și au devenit…

- Tinerii teribiliști au fost luați in vizor de polițiștii locali de la rutiera. Șoferi nu de mult timp, sau nici macar, aceștia au fost prinși cand se dadeau in stamba pe strazile din Timișoara, facand drifturi pentru a-și impresiona prietenii sau pentru a avea, pur și simplu, senzații tari. Au platit…

- Lugojul intra in randul oraselor in care spargatorii de seminte au trecut la matura. Duminica seara, cateva fete si cativa baieti au fost luati in colimatoriu de catre politistii locali din Lugoj. Oamenii legii au fost sesizati despre faptul ca tinerii sparg seminte in fata Liceului Teoretic “Coriolan…