Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri care au plecat cu ATV-urile intr-o zona greu accesibila din Munții Semenic și nu s-au mai putut intoarce au fost salvați, in noaptea de duminica spre luni, de jandarmii montani de la Postul din Valiug, județul Caraș-Severin, scrie Mediafax.Potrivit jandarmilor carașeni, reprezentanții…

- In data de 12.12.2019, polițiștii Postului de Poliție Ribița au oprit in trafic, pe DN 76, in comuna Ribița, o autoutilitara care transporta 33,32 metri cubi de material lemnos de esența fag (conform avizului de insoțire). In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca, in realitate,…

- Doi turiști au fost salvați de jandarmii montani din Cheia dupa ce, plecați pe un traseu nemarcat ca sa adune plante medicinale, s-au ratacit din cauza intunericului și au ramas blocați intr-o zona dificila, transmite Mediafax.Reprezentanții Jandarmeriei Prahova au transmis ca sesizarea a…

- In jur de 35 de mineri au fost salvati, dupa ce au ramas blocati la 700 de metri in subteran, in urma unei explozii care a avut loc intr-o mina de carbonat de potasiu, in estul Germaniei, potrivit website-ului Mitteldeutsche Zeitung, care citeaza un purtator de cuvant al autoritatii miniere nationale.

- In urma unui apel primit pe numarul de telefon al Postului de Jandarmi Montan Valiug, patrula aflata in serviciu pe traseele turistice a fost direcționata pentru a veni in ajutorul a trei persoane și a unui minor, care au ramas impotmoliți cu autoturismul in ... The post O familie cu un bebeluș in varsta…

- Doua autospeciale pentru stins incendii, una pentru intervenții și salvari de la inalțimi și un echipaj SMURD au fost alertate pentru a interveni ca urmare a unui incendiu anunțat la un apartament, situat la etajul 1, dintr-un imobil de locuințe, de pe strada Nicolae Titulescu, din municipiul Cluj-Napoca.…

- Meteorologii au emis, in aceasta seat, o avertizare Cod galben de vant puternic valabila, vestul țarii pana luni la ora 2.00. Potrivit specialiștilor, vantul va atinge viteze de 90 – 100 km/h. Potrivit ANM, sunt vizate de avertizare zonele de munte, de la cote de peste 1.800 de metri din județele Caraș-Severin…

- Salvamontiști din Bușteni au intervenit pentru salvarea a doi turiști olandezi care au ramas blocați intr-o zona greu accesibila din Munții Caraiman dupa ce GPS-ul i-a direcționat acolo, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit salvamontiștilor, cei doi tineri din Olanda au plecat duminica…