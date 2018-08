Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul General PNL Ciprian Ciucu a publicat, intr-o postare pe Facebook, mai multe conversatii ale unor tineri care au beneficiat de vacante gratis din partea Primariei Bucuresti, aratand, astfel, ca o parte dintre acestia au ajuns la spital si au acuzat stari de rau din cauza conditiilor proaste…

- "Primarul general, Gabriela Firea, s-a adresat Justitiei pentru a clarifica doua situatii prezentate in mod fals si tendentios in presa si pe retele de socializare, situatii care afecteaza grav atat imaginea primarului general cat si imaginea institutiei Primariei Municipiului Bucuresti si ingradesc…

- “S-a grabit putin (sa isi anunte candidatura - n.r.). In primul Biroul politic national ar fi trebuit sa discutam, dar am amanat discutia pentru urmatorul Biroul politic national. (...) Vom adopta un calendar pentru desemnarea candidatilor la functia de primar in municipiile resedinta de judet si…

- Ce spune Dragnea despre mitingul diasporei, din 10 august: ”Eu nu-i opresc, PSD nu-i oprește, nu vor fi un milion”, a spus presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Romania TV. Luni, organizatorul mitingului din a fost chemat la discuții la Primaria Capitalei. Primarul General, Gabriela Firea, se va intalni…

- Senator PNL, atac la Gabriela Firea: Romanii din diaspora nu au nevoie nici de autorizația și nici de acordul domniei sale pentru a-și exprima opiniile civice, a spus Viorel Badea, ca reacție la refuzul Primariei Capitalei de a autoriza mitingul diasporei din 10 august. Viorel Badea a transmis un mesaj…

- Angajatii municipalitatii ar fi fost pusi sa se inchine luni dimineata la moaste aduse la Primaria Capitalei special in acest scop, la cerinta primarului Gabriela Firea, sustine consilierul general PNL Ciprian Ciucu. „Firea a adus moaste in PMB (nu, nu este o gluma). Momente stanjenitoare pentru majoritatea…

- Primaria Capitalei dezminte acuzațiile aduse de Nicușor Dan și precizeaza ca nu s-a pus problema ca evenimentul dedicat Simonei Halep sa se desfașoare altundeva decat la Arena Naționala. Primaria Capitalei ii raspunde lui Nicușor Dan și precizeaza ca nu s-a pus problema ca evenimentul dedicat Simonei…

- Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, aflat in subordinea Primariei Capitalei, se pregateste sa organizeze Scoala de Vara, care va costa bucurestenii aproape doua milioane de euro. Astfel, centrul va contracta servicii de cazare in Neptun, Costinesti, Eforie Nord, Vama Veche si…