Stiri pe aceeasi tema

- Tineri batuti crunt si aruncati in mijlocul strazii, la Baia Mare, luni dimineața. Cei trei tineri au fost dusi la un spital din Baia Mare pentru a primi ingrijiri medicale. Potrivit ultimelor informatii, doua dintre cele trei victime au ramas internate. Politia a deschis o ancheta in acest caz. Un…

- In dimineața zilei de 10 iunie, in fața la un club din Baia Mare, o neințelegere a degenerat și era sa insemne sfarșitul pentru 3 dintre tineri. Aceștia au fost batuți minute in șir cu bestialitate. Martorii au alertat poliția și ambulanța, baieții batuți prinind ingrijiri medicale și fiind transportate…

- Politistii vor relua, marti dimineata, cautarile in cazul unui barbat de 43 de ani, din Agapia, care si a injunghiat luni sotia si socrii, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Neamt, Robert Costan.Acesta a precizat ca, pe parcursul noptii, cautarile…

- Scene infioratoare au avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in București! Aproximativ zece tineri, intre care și doua fete, au fost implicați intr-o bataie generala. Doi tineri au fost batuți pana au fost lasați inconștienți, pe asfalt, in Centrul Vechi.Poliția Capitalei spune ca știe…

- În urma incidentului, politistii s-au sesizat din oficiu pentru savârsirea infractiunii de tulburare a ordinii si linistii publice si lovire sau alte violente, iar cei doi tineri au fost retinuti pentru 24 de ore. “La data de 4 aprilie, politistii de investigatii criminale…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri acuzați de savârșirea infractiunii de tulburare a ordinii si linistii publice si lovire sau alte violente.”La data de 4 aprilie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Dej au…

- Politistii au identificat si retinut trei tineri care in noaptea de 01/02 aprilie a.c. ar fi agresat un barbat de 23 de ani, in fata unei discoteci din comuna Luizi Calugara. La data de 02 aprilie a.c, politisti din cadrul Postului de Politie Luizi Calugara au depistat si identificat trei tineri cu…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in zona Pieței Iosefin au observat, in apropierea imobilului cu nr. 35 de pe str. I. Vacarescu, trei persoane care se certau. Dupa ce i-au legitimat, polițiștii locali au stabilit ca este vorba despre un tanar de 24 de ani din Jimbolia și un alt tanar de 23 de ani,…