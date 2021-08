Stiri pe aceeasi tema

- ​Președintele american Joe Biden a respins din nou criticile privind retragerea trupelor americane din Afganistan, afirmând ca „istoria va dovedi ca decizia de a pleca a fost cea corecta”, potrivit Euronews și Rador.Declarațiile lui Biden vin în contextul în care…

- Este prima declarație publica a președintelui afgan dupa ce i s-a confirmat prezenta in Emiratele Arabe Unite.Mesajul președintelui vine in contextul in care a fost aspru criticat ca a parasit brusc tara duminica, in timp ce fortele talibane intrau in Kabul.Citește și: ”Secretarul general al NATO ii…

- Focuri de arma au fost auzite în apropierea aeroportului din Kabul dupa ce talibanii au încercat sa disperseze mulțimile mari de afgani ce vor sa paraseasca țara, relateaza Yahoo News.„Mașinile sunt bara la bara, de abia se mișca din loc. Sunt luptatori talibani peste tot.…

- YouTube, divizie a grupului Alphabet, a anuntat marti ca interzice conturile detinute sau operate de talibani, companiile americane din sectorul mediei sociale incercand sa isi clarifice regulile in privinta gruparii care a preluat puterea in Afganistan, transmite Reuters. Dupa ce fortele…

- Josep Borrell, seful diplomatiei europene, a anuntat ca UE „va trebui sa discute” cu talibanii „cat de curand va fi necesar” pentru ca acestia „au castigat razboiul” in Afganistan. Oficialul a precizat ca acest lucru nu trebuie sa implice recunoasterea oficiala a noului regim in perioada imediata, informeaza…

- Talibanii au spus in fața jurnaliștilor ca nu sunt ostili fața de nimeni.”Nu ne dorim dusmani interni sau externi”, a precizat Zabihullah Mujahid.Aministia generala promisa de talibani va fi valabila pentru toata lumea, inclusiv pentru cei care au susținut forțele straine din țara, a precizat purtatorul…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a declarat - duminica - ca a parasit tara pentru a evita o baie de sange, in timp ce talibanii intrau in Palatul prezidential din Kabul, recunoscand ca "talibanii au castigat", relateaza Reuters si AFP. Ashraf Ghani afirma ca a plecat pentru a evita confruntarile…

- Un autobuz a sarit in aer, la Kabul (Afganistan), dupa ce in el a fost detonata o bomba. Patru persoane au murit, doua dintre victime sunt profesori universitari, transmit oficialii. Alte 11 persoane au fost ranite. Nicio grupare nu a revendicat deocamdata atentatul. Cel putin patru persoane, printre…